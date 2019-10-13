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Есмінець ВМФ США увійшов у Чорне море

Новини » В світі    13.10.2019 - 06:28
Есмінець ВМФ США увійшов у Чорне море
Фото: есмінець USS Porter (stripes.com)

Це вже другий візит USS Porter в акваторію Чорного моря

В Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter з керованою ракетною зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Міноборони США Stars and Stripes.

Як повідомила командувач шостим флотом США віце-адмірал Ліза Франкетті, це планова операція, покликана продемонструвати прихильність Вашингтона свободі судноплавства, союзникам і партнерам у Чорному морі.

За словами Франкетті, це вже другий візит USS Porter і сьомий американських ВМС у чорноморську акваторію в 2019 році

Як повідомили у Національному центрі управління обороною Росії есмінець супроводжували три кораблі російського флоту - фрегат "Адмірал Ессен", малі ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орехово-Зуєво".

Нагадаємо, 19 вересня американський транспортно-десантний корабель USNS Yuma зайшов в Одеський морський торговий порт.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 червня американський есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів USS Carney вперше прибув в Україну.

Також РБК-Україна писало, що в Міноборони планують повністю перебудовувати ВМС. Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що в рамках реформування Військово-морські сили будуть повністю перебудовувати.

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