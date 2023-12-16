Есмінець Британії відбив атаку під час супроводу торгового судна в Червоному морі

"Есмінець Diamond збив ймовірний ударний безпілотник, націлений на торговельне судно в Червоному морі, знищивши ціль ракетою Sea Viper, - написав міністр оборони.

Наразі інші подробиці спроби нападу не розкриваються.

Що відбувається в Червоному морі

З листопада у Червоному морі тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Бойовики, зі свого боку, підтримують ХАМАС у їхній війні проти Ізраїля.

Наприкінці минулого місяця хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, яке йшло під прапором Багамських островів. Зокрема була спроба захопити танкер Central Park, втім американський есмінець USS Mason врятував корабель й затримав нападників.

Під час останніх нападів, хусити:

запустили крилату ракету наземного базування по комерційному танкеру Strinda, спричинивши пожежу та серйозні пошкодження;

погрожували нападом на судно MSC Alanya, яке йшло на північ у південній частині Червоного моря;

Тим часом данська судноплавна компанія A.P. Moller-Maersk прийняла рішення призупинити перевезення через Червоне море через загрозу безпеці.