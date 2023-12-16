Эсминец Британии отразил атаку во время сопровождения торгового судна в Красном море

"Эсминец Diamond сбил вероятный ударный беспилотник, нацеленный на торговое судно в Красном море, уничтожив цель ракетой Sea Viper, - написал министр обороны.

Сейчас другие подробности попытки нападения не раскрываются.

Что происходит в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, которые якобы имеют связи с Израилем. Боевики, в свою очередь, поддерживают ХАМАС в их войне против Израиля.

В конце прошлого месяца хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем, которое шло под флагом Багамских островов. В частности была попытка захватить танкер Central Park, впрочем, американский эсминец USS Mason спас корабль и задержал нападавших.

Во время последних нападений, хуститы:

запустили крылатую ракету наземного базирования по коммерческому танкеру Strinda, что привело к пожару и серьезным повреждениям;

угрожали нападением на судно MSC Alanya, которое шло на север в южной части Красного моря;

Тем временем датская судоходная компания AP Moller-Maersk приняла решение приостановить перевозки через Красное море из-за угрозы безопасности.