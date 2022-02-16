"єСмартфон" Зеленского украинцы не смогут продать. У Минцифры есть решение

За словами Выскуба, бесплатные смартфоны могут мотивировать украинцев вакцинироваться. Более того, проект сможет расширить покрытие услуг "Дія" среди населения.

"Мы хотим, чтобы такие услуги, как "єСубсидія", стали доступны и пожилым людям. Чтобы они не ехали их оформлять в маршрутке в райцентр, а делали это на смартфоне в один клик", – отметил Выскуб.

Министерство цифровой трансформации начнет принимать заявки на смартфоне уже с апреля, а устройства начнут раздавать летом.

Более того, министерство обсуждает с банками возможность раздачи мобильных телефонов в самих отделениях, где желающих сражу же объяснят как ими пользоваться.

В то же время, участие в проекте планирует принять и Samsung. Другая же компания предлагает сделать уникальные смартфоны.

Как добавил Выскуб, стоимость устройств не должна превышать 5 тысяч гривен, а в министерстве планируют вложится в 4 тысячи. Также SIM-карты будут регистрировать по паспорту и будут привязаны к устройствам.

"Мобильные операторы предлагают нам установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством. Это один из подходов", – добавил замминистра.