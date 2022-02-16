"єСмартфон" Зеленського українці не зможуть продати. У Мінцифри є рішення

За словами Вискуба, безкоштовні смартфони можуть мотивувати українців вакцинуватися. Більш того, проект зможе розширити покриття послуг "Дія" серед населення.

"Ми хочемо, щоб такі послуги, як "єСубсидія", стали доступні і літнім людям. Щоб вони не їхали їх оформляти в маршрутці в райцентр, а робили це на смартфоні в один клік", – зазначив Вискуб.

Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку.

Щобільше, Міністерство обговорює з банками можливість роздачі мобільних телефонів у самих відділеннях, де охочих же пояснять як ними користуватися.

Водночас, участь у проекті планує взяти й Samsung. Інша ж компанія пропонує зробити унікальні смартфони.

Як додав Вискуб, вартість пристроїв не повинна перевищувати 5 тисяч гривень, а в міністерстві планують вкладеться в 4 тисячі. Також SIM-карти будуть реєструвати за паспортом і будуть прив'язані до пристроїв.

"Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один з підходів", - додав заступник міністра.