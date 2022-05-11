UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Если способны чувствовать": защитники "Азовстали" призвали помочь в эвакуации военных

Фото: защитники "Азовстали" призвали помочь в эвакуации военных (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Защитники "Азовстали" призвали мировое сообщество помочь в эвакуации украинских военных, которые защищают Мариуполь и оказались в российской осаде на металлургическом заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергея Волынского в Facebook.

"Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны чувствовать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных", - написал он.

Напомним, ранее бойцы полка "Азов" обратились в ООН и Красный Крест с призывом помочь с эвакуацией раненых на "Азовстали". Сейчас там сотни тех, кто нуждается в необходимой медицинской помощи.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия блокирует все возможные варианты эвакуации военных из Мариуполя.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальэвакуацияВойна России против Украины