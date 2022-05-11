RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Якщо здатні відчувати": захисники "Азовсталі" закликали допомогти в евакуації військових

Фото: захисники "Азовсталі" закликали допомогти в евакуації військових (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Захисники "Азовсталі" закликали світову спільноту допомогти в евакуації українських військових, які захищають Маріуполь і опинилися в російській облозі на металургійному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Волинського в Facebook.

"Якщо у світової цивілізації ще є спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль і страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових", - написав він.

Нагадаємо, раніше бійці полку "Азов" звернулися в ООН і Червоний Хрест із закликом допомогти з евакуацією поранених на "Азовсталі". Зараз там сотні тих, хто потребує необхідної медичної допомоги.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує всі можливі варіанти евакуації військових з Маріуполя.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальевакуаціяВійна Росії проти України