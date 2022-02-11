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"Если начнут стрелять": Байден заявил о мировой войне в случае конфликта РФ и США

Автор: Артур Родивилов

Если между Соединенные Штатами и Россией начнется конфликт, то это приведет к новой мировой войне. Президент США Джо Байден подчеркнул, что власти не отправят в Украину американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По его словам, военные не будут задействованы в случае эвакуации.

На вопрос ведущего, какой сценарий может побудить главу Белого дома к тому, чтобы направить американские войска для эвакуации граждан США из Украины, Байден ответил, что "такового сценария нет", и добавил, что, "если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, это означает мировую войну".

Ранее в четверг Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам уже сейчас покинуть Украину "в связи с угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19".

Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

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