RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Якщо почнуть стріляти": Байден заявив про світову війну в разі конфлікту РФ і США

Автор: Артур Родивилов

Якщо між Сполучені Штатами і Росією почнеться конфлікт, то це призведе до нової світової війни. Президент США Джо Байден підкреслив, що влада не відправить в Україну американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За його словами, військові не будуть задіяні в разі евакуації.

На запитання ведучого, який сценарій може спонукати главу Білого дому до того, щоб направити американські війська для евакуації громадян США з України, Байден відповів, що "такого сценарію немає", і додав, що, "якщо американці і Росія почнуть стріляти один в одного, це означає світову війну".

Раніше в четвер Держдепартамент США рекомендував американським громадянам вже зараз покинути Україну "у зв'язку із загрозою російських військових дій, а також через COVID-19".

Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України