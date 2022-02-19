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Зеленский решил лететь в Мюнхен на конференцию по безопасности

Новина українською →
Украина, Суббота 19 февраля 2022 09:38
Зеленский решил лететь в Мюнхен на конференцию по безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля поедет в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. Там он встретится с лидерами Британии и Германии сегодня же вернется назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведение переговоров, которые запланированы на этой площадке", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институтов.

"Зеленский ожидает конкретных договоренностей относительно предоставления нашей стране дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", - отмечается в сообщении.

В то же время в ОП добавили, что ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы.

"В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки относительно активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируемая украинскими силами безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент США Джо Байден назвал "не самым мудрым" решение Зеленского принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на угрозу российского вторжения, отметив при этом, что украинский президент "сам имеет право принимать решения".

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