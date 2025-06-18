Ескалація на Близькому Сході: 293 українці підтвердили намір покинути Ізраїль, а Іран - 85

Станом на ранок 18 червня більше ніж 380 українців підтвердили бажання покинути територію Ірану та Ізраїля.

Про це РБК-Україна повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Від початку погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС проводить моніторинг звернень громадян України, які виявили бажання виїхати у більш безпечні регіони чи повернутися на Батьківщину.

Дипломатичні посольства України в Ізраїлі вже евакуювали низку громадян.

Станом на 18 червня на гарячу лінію посольств надійшло загалом більше ніж 400 звернень від українців, щоб отримати розʼяснення щодо можливих шляхів евакуації. Зокрема необхідні інструкції розміщені на ресурсах дипустанови.

Наразі намір покинути Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 українці, а покинути Іран бажають 85 громадян й 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Україні.

"Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян, як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань", - розповіло МЗС.