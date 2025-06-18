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Эскалация на Ближнем Востоке: 293 украинца подтвердили намерение покинуть Израиль, а Иран - 85

Среда 18 июня 2025 15:23
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Эскалация на Ближнем Востоке: 293 украинца подтвердили намерение покинуть Израиль, а Иран - 85 Иллюстративное фото: 293 украинца подтвердили намерение покинуть Израиль, а Иран - 85 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

По состоянию на утро 18 июня более 380 украинцев при содействии посольства подтвердили желание покинуть территорию Ирана и Израиля.

Об этом РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

С начала ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД проводит мониторинг обращений граждан Украины, которые изъявили желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину.

Дипломатические посольства Украины в Израиле уже эвакуировали ряд граждан.

По состоянию на 18 июня на горячую линию посольств поступило более 400 обращений от украинцев, которые получили разъяснения относительно возможных путей эвакуации. В частности необходимые инструкции размещены на ресурсах дипучреждений.

Сейчас намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 украинца, а покинуть Иран желают 85 граждан и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное место жительства в Украине.

"Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан, как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами. Дипломаты также продолжают уточнения данных граждан и решения организационных вопросов", - рассказал МИД.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль начал военную операцию под названием "Львиный народ", нанеся удары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. В результате атаки погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к развитию ядерной программы Тегерана.

После этого между Израилем и Ираном ежедневно продолжаются взаимные обстрелы.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Иран имеет "стратегический план" уничтожения его государства.

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