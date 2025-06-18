Эскалация на Ближнем Востоке: 293 украинца подтвердили намерение покинуть Израиль, а Иран - 85
По состоянию на утро 18 июня более 380 украинцев при содействии посольства подтвердили желание покинуть территорию Ирана и Израиля.
Об этом РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.
С начала ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД проводит мониторинг обращений граждан Украины, которые изъявили желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину.
Дипломатические посольства Украины в Израиле уже эвакуировали ряд граждан.
По состоянию на 18 июня на горячую линию посольств поступило более 400 обращений от украинцев, которые получили разъяснения относительно возможных путей эвакуации. В частности необходимые инструкции размещены на ресурсах дипучреждений.
Сейчас намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 украинца, а покинуть Иран желают 85 граждан и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное место жительства в Украине.
"Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан, как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами. Дипломаты также продолжают уточнения данных граждан и решения организационных вопросов", - рассказал МИД.
Война Израиля и Ирана
13 июня Израиль начал военную операцию под названием "Львиный народ", нанеся удары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. В результате атаки погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к развитию ядерной программы Тегерана.
После этого между Израилем и Ираном ежедневно продолжаются взаимные обстрелы.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Иран имеет "стратегический план" уничтожения его государства.
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