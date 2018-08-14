Двое россиян в СИЗО Киева попросили обменять их на украинского политзаключенного, - омбудсмен

Такое же заявление подавал гражданин РФ Алексей Седиков

Двое россиян в СИЗО Киева попросили обменять их на украинского политзаключенного. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Украинский омбудсмен встретилась с арестованными россиянами в Лукьяновском СИЗО.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - сообщила она.

Денисова добавила, что ранее такое же заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента РФ", - сообщила она.

Также Денисова отметила, что письмо со списками на обмен 5 июля было направлено к представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Денисова подчеркнула, что ответа на это письмо в Украине так и не получили.

готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных. Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Украинанесколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных.

Добавим, что ранее она заявила, что украинская сторона предложила России провести встречу омбудсменов двух стран в рамках трехсторонней контактной группы 21-22 августа.