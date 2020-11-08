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Еще трое игроков "Динамо" заболели COVID-19 перед матчем с "Шахтером"

Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 14:15
Еще трое игроков "Динамо" заболели COVID-19 перед матчем с "Шахтером"
Фото: Владислав Супряга (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: РБК-Украина

Киевское "Динамо" накануне матча с "Шахтарем" получило результаты тестирования на коронавирус. У троих футболистов подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Наличие COVID-19 подтвердили у полузащитников Владимира Шепелева и Богдана Леднева, а также форварда Владислава Супряги.

Напомним, 1 ноября коронавирус подтвердили у шести футболистов киевского "Динамо".

До этого коронавирус подтвердили у голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко, который играет в основном составе. Также СМИ писали о положительных тестах у сотрудников базы "Динамо".

Кроме того, перед выездом на матч с "Ференцварош" позитивным оказался повторный тест у еще одного вратаря "Динамо" Георгия Бущана.

Добавим, что в начале сезона команды уже встретились на поле в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера"с экс-тренером завершилась победой румынского специалиста со счетом 3:1.

А в чемпионате, в отличие от прошлых сезонов, гранды украинского футбола проведут два поединка, а не четыре. Поэтому принципиальность первой встречи только растет.

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