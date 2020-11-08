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Ще троє гравців "Динамо" захворіли COVID-19 перед матчем з "Шахтарем"

Київ, Неділя 08 листопада 2020 14:15
Ще троє гравців "Динамо" захворіли COVID-19 перед матчем з "Шахтарем"
Фото: Владислав Супряга (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: РБК-Україна

Київське "Динамо" напередодні матчу з "Шахтарем" отримало результати тестування на коронавірус. У трьох футболістів підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба "Динамо".

Наявність COVID-19 підтвердили у півзахисників Володимира Шепелєва та Богдана Ледньова, а також форварда Владислава Супряги.

Нагадаємо, 1 листопада коронавірус підтвердили у шести футболістів київського "Динамо".

До цього коронавірус підтвердили у голкіпера київського "Динамо" Дениса Бойко, який грає в основному складі. Також ЗМІ писали про позитивні тести у співробітників бази "Динамо".

Крім того, перед виїздом на матч з "Ференцварош" позитивним виявився повторний тест у ще одного воротаря "Динамо" Георгія Бущана.

Додамо, що на початку сезону команди вже зустрілися на полі в матчі за Суперкубок України. Перша зустріч "Шахтаря"з екс-тренером завершилася перемогою румунського фахівця з рахунком 3:1.

А в чемпіонаті, на відміну від минулих сезонів, гранди українського футболу проведуть два поєдинки, а не чотири. Тому принциповість першої зустрічі тільки зростає.

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