Еще три страны открыли границы для украинцев: полный список

По состоянию на начало сентября еще три страны открыли границы для граждан Украины. Таким образом, ограничения для украинцев сняли уже 48 стран.
Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго", - заявил Кулеба.
Полный список открытых стран для украинцев выглядит так:
|
Бразилия
|
Доминиканская Республика
|
Республика Конго
|
Армения
|
Буркина-Фасо
|
Того
|
Чад
|
Казахстан
|
Судан
|
Сьерра-Леоне
|
Турция
|
Сербия
|
Албания
|
Северная Македония
|
Черногория
|
Беларусь
|
Великобритания
|
США
|
Египет
|
Тунис
|
Южная Корея
|
Ирак
|
Иран
|
Мексика
|
Афганистан
|
Южный Судан
|
Эфиопия
|
Сомали
|
Кения
|
Замбия
|
Танзания
|
Багамские острова
|
Словения
|
ОАЭ
|
Ямайка
|
Камбоджа
|
Бурунди
|
Ливан
|
Ирландия
|
Антигуа и Барбуда
|
Коморские острова
|
Пакистан
|
Сейшельские острова
|
Болгария
|
Мальдивы
|
Эквадор
|
Пуэрто-Рико
|
Сент-Люсия
Напомним, ранее сообщалось, что Мальдивы изменили правила въезда для туристов, в частности, на пограничном контроле теперь нужно предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.
Кроме того, с 1 сентября начали действовать новые правила выезда из Украины в Беларусь. Граждан Украины будут выпускать из страны только при наличии паспорта для заграничных поездок.
Как заявил премьер- министр Денис Шмыгаль, Украина может снова открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев COVID-19. Такой спад должен наблюдаться на протяжении двух недель, при этом точную цифру премьер не назвал.