Ще три країни відкрили кордони для українців: повний список

Станом на початок вересня ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.
Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося до цього списку: Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго", - заявив Кулеба.
Повний список відкритих країн для українців виглядає так:
|
Бразилія
|
Домініканська Республіка
|
Республіка Конго
|
Вірменія
|
Буркіна-Фасо
|
Того
|
Чад
|
Казахстан
|
Судан
|
Сьєрра-Леоне
|
Туреччина
|
Сербія
|
Албанія
|
Північна Македонія
|
Чорногорія
|
Білорусь
|
Великобританія
|
США
|
Єгипет
|
Туніс
|
Південна Корея
|
Ірак
|
Іран
|
Мексика
|
Афганістан
|
Південний Судан
|
Ефіопія
|
Сомалі
|
Кенія
|
Замбія
|
Танзанія
|
Багамські острови
|
Словенія
|
ОАЕ
|
Ямайка
|
Камбоджа
|
Бурунді
|
Ліван
|
Ірландія
|
Антігуа і Барбуда
|
Коморські острови
|
Пакистан
|
Сейшельські острови
|
Болгарія
|
Мальдіви
|
Еквадор
|
Пуерто-Ріко
|
Сент-Люсія
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мальдіви змінили правила в'їзду для туристів, зокрема, на прикордонному контролі тепер потрібно пред'являти негативний результат тесту на коронавірус.
Крім того, з 1 вересня почали діяти нові правила виїзду з України до Білорусі. Громадян України будуть випускати з країни тільки за наявності паспорта для закордонних поїздок.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків COVID-19. Такий спад має спостерігатися протягом двох тижнів, при цьому точну цифру прем'єр не назвав.