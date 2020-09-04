Ще три країни відкрили кордони для українців: повний список

Станом на початок вересня ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося до цього списку: Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго", - заявив Кулеба.

Повний список відкритих країн для українців виглядає так:

Бразилія Домініканська Республіка Республіка Конго Вірменія Буркіна-Фасо Того Чад Казахстан Судан Сьєрра-Леоне Туреччина Сербія Албанія Північна Македонія Чорногорія Білорусь Великобританія США Єгипет Туніс Південна Корея Ірак Іран Мексика Афганістан Південний Судан Ефіопія Сомалі Кенія Замбія Танзанія Багамські острови Словенія ОАЕ Ямайка Камбоджа Бурунді Ліван Ірландія Антігуа і Барбуда Коморські острови Пакистан Сейшельські острови Болгарія Мальдіви Еквадор Пуерто-Ріко Сент-Люсія Популярні новини Голови МЗС "нормандської четвірки" налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мальдіви змінили правила в'їзду для туристів, зокрема, на прикордонному контролі тепер потрібно пред'являти негативний результат тесту на коронавірус.

Крім того, з 1 вересня почали діяти нові правила виїзду з України до Білорусі. Громадян України будуть випускати з країни тільки за наявності паспорта для закордонних поїздок.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків COVID-19. Такий спад має спостерігатися протягом двох тижнів, при цьому точну цифру прем'єр не назвав.

