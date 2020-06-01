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Еще пять пунктов пропуска открылись на границе со Словакией и Молдовой

Новости » Общество     01.06.2020 - 11:04
Еще пять пунктов пропуска открылись на границе со Словакией и Молдовой
Фото: проверка на границе (dpsu.gov.ua)

На границе со Словакией возобновили работу два пункта, с Молдовой - три

В Украине с 1 июня полноценно заработали еще пять пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой. Решение об открытии приняли смежные с Украиной государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

На границе со Словакией заработали два пункта пропуска:

  • "Вельке Слеменце" (с украинской стороны - "Малые Сельменцы");
  • "Убля" (с украинской стороны - "Малый Березный").

Они работают в режиме с 8:00 до 20:00.

На украино-молдавской границе полноценно возобновили работу три автомобильных пункта:

  • "Кривая" (с украинской стороны - "Мамалыга");
  • "Мирное" (с украинской стороны - "Табаки");
  • "Бричень" (с украинской стороны - "Росошаны").

Отметим, с 29 мая Украина открыла дополнительные 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами ЕС, однако полноценная их работа зависит от решений сопредельных стран.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство готовится снять карантинные ограничения на въезд иностранцев.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Украине с 15 июня планируется возобновление международного и внутреннего авиасообщения.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины СловакияМолдоваграница
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