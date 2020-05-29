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Украина готовится снять запрет на въезд иностранцев, - Кулеба

Новости » Коронавирус     29.05.2020 - 16:24
Украина готовится снять запрет на въезд иностранцев, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба обратил внимание, что в европейских странах эти вопросы решаются сложно

Украинское правительство готовится снять запрет на въезд иностранцев, введенный из-за карантина. Это позволит возобновить свободное движение на государственной границе.

Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, правительство Украины уже постепенно снимает ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

"И мы возобновляем работу приграничных пунктов. Второй вопрос, который должен быть решен, - это изменение правил въезда иностранцев на территорию Украины. Этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы настроены либерализовать этот порядок… Это позволит нам возобновить свободное движение", - добавил Кулеба.

magyar-ukrán sajtótájékoztató élő

magyar-ukrán sajtótájékoztató élő.

Опубліковано Szijjártó Péter Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Напомним, с 29 мая Украина открыла еще 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами Европейского союза, открыты автомобильные, железнодорожные и пешеходные КПП.

В Государственной пограничной службе подчеркивают, что полноценное восстановление пропуска возможно только когда соседние страны примут аналогичные решения со своей стороны.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины границаДмитрий Кулебакарантининостранцы
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