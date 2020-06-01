Ще п'ять пунктів пропуску відкрилися на кордоні зі Словаччиною та Молдовою

Фото: перевірка на кордоні (dpsu.gov.ua)

На кордоні зі Словаччиною відновили роботу два пункти, з Молдовою - три

В Україні з 1 червня повноцінно запрацювали ще п'ять пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною та Молдовою. Рішення про відкриття взяли суміжні з Україною держави.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

На кордоні зі Словаччиною заробили два пункти пропуску:

"Вельке Слеменце" (з української сторони - "Малі Сельменці");

"Убля" (з української сторони - "Малий Березний").

Вони працюють в режимі з 8:00 до 20:00.

На україно-молдовському кордоні повноцінно відновили роботу три автомобільні пункти:

"Крива" (з української сторони - "Мамалига");

"Мирне" (з української сторони - "Тютюн");

"Брічень" (з української сторони - "Росошани").

Зазначимо, з 29 травня Україна відкрила додаткові 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і країнами ЄС, однак повноцінна їх робота залежить від рішень суміжних країн.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд готується зняти карантинні обмеження на в'їзд іноземців.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Україні з 15 червня планується відновлення міжнародного і внутрішнього авіасполучення.

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Автор: Игорь Литвиненко