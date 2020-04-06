Ще одну смерть від коронавірусу зафіксували в Закарпатській області

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також в Закарпатській області одужала паціентка

У Закарпатській області одужала паціентка з дігнозом коронавірус, але ще одна людина від COVID-19 померла. Про це повідомив в.о. голови Закарпатській ОДА Олексій Гетманенко на своїй сторінці у Facebook.

Разом з тим, він повідомив, що у 35 жителів області, методом ПЛР, підтверджено діагноз коронавірусної інфекції.

"Перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала. Тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат... Одна особа, із встановленим діагнозом COVID-19, померла", - написав він.

Також двоє хворих з встановленим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19 знаходяться у тяжкому стані.

Нагадаємо, у Тернопільській області через коронавірус померла ще одна людина, чоловік 57 років з міста Заліщики. Його стан в останні дні погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Раніше повідомлялось, що коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.