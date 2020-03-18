ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще в одной стране зафиксировали первые случаи коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 21:33
Еще в одной стране зафиксировали первые случаи коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Вирусом заразились трое граждан, которые вернулись из Саудовской Аравии

В Киргизии зафиксировали первые три случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азаттик.

Сообщается, что инфицированными являются трое граждан, которые прибыли из Саудовской Аравии.

По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, заболевание коронавирусом обнаружено в ночь на 18 марта, но трое граждан прибыли из Саудовской Аравии еще 12 марта.

"Они находились дома под надзором медиков. 16 марта у одного из них, жителя Сузакского района, повысилась температура. Анализы подтвердили заражение у него и еще двоих человек", - сообщил он.

По словам министра, в настоящее время все трое находятся на карантине.

Напомним, по состоянию на 18 марта в мире число инфицированных коронавирусом превысило 200 тысяч человек, при этом погибли более 8 тысяч человек, более 82 тысяч вылечились. Коронавирус выявлен в 167 странах и территориях.

Кроме того, Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Саммит G20 состоится на следующей неделе в формате видеоконференции.

В Перу ввели комендантский час из-за коронавируса В Северной Македонии ввели чрезвычайное положение
Новости Украины КиргизияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь