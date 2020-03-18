ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще в одній країні зафіксували перші випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 21:33
Ще в одній країні зафіксували перші випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Вірусом заразилися троє громадян, які повернулися з Саудівської Аравії

В Киргизії зафіксували перші три випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.

Повідомляється, що інфікованими є троє громадян, які прибули з Саудівської Аравії.

За словами міністра охорони здоров'я Космосбека Чолпонбаева, захворювання коронавірусом виявлено в ніч на 18 березня, але троє громадян прибутку з Саудівської Аравії ще 12 березня.

"Вони перебували вдома під наглядом медиків. 16 березня в одного з них, жителя Сузакського району, підвищилася температура. Аналізи підтвердили зараження у нього і ще двох осіб", - повідомив він.

За словами міністра, в цей час всі троє перебувають на карантині.

Нагадаємо, станом на 18 березня у світі число інфікованих коронавірусом перевищила 200 тисяч осіб, при цьому загинули понад 8 тисяч осіб, понад 82 тисяч вилікувались. Коронавірус виявлений у 167 країнах і територіях.

Крім того, Садовська Аравія скликає країни "Великої двадцятки" (G20) для проведення позачергового самміту у зв'язку через пандемію коронавірусу у світі. Саміт G20 відбудеться наступного тижня в форматі відеоконференції.

У Перу ввели комендантську годину через коронавірус У Північній Македонії ввели надзвичайний стан
Новини України КиргизияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся