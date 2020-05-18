Еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одессе избрали меру пресечения

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже. Под круглосуточный арест отправили заведующую дневным отделением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что заведующую дневным отделением "Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. По версии следствия, 4 декабря 2019 она включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже и оставила его без присмотра. Именно обогреватель называют причиной пожара.

"Рассмотрев ходатайство, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого 2019 года загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, в результате погибли 16 человек, еще более 30 пострадали. Среди погибших студенты и работники колледжа, директор Института морской биологии Борис Александров, сотрудница этого института и спасатель ГСЧС. Погибшим преподавательнице Анне Бортюк и спасателю Сергею Шатохину посмертно присвоено звание Героя Украины.

По этому делу также подозреваемой проходит директор колледжа Любовь Кочерга, которая тоже находится под домашним арестом.