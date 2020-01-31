Еще в одной области началась эпидемия гриппа

В Черновицкой области объявили об эпидемии гриппа с 31 января. Об этом сообщили в Черновицком областной лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в Черновицкой области за пятую неделю 2020 года показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 32,7%. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 39,2%.

"По данным рутинного эпиднадзора за пятую неделю 2020 году в Черновицкой области зарегистрировано 5891 случай ОРВИ, из которых 4118 среди детей. Госпитализированы 124 человека, из них 105 детей", - сообщили в лабораторном центре.

Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Сокирянском районе, где уровень заболеваемости является очень высоким, эпидемический порог превышен на 86%.

В Черновцах зарегистрировано 2153 случая ОРВИ, из которых 1398 детей. Госпитализированы 19 человек, все дети. Заболеваемость ниже эпидемпорога на 51,5%.

"В области проводятся организационные, профилактические и противоэпидемические мероприятия в соответствии с Комплексным планом с готовности в межэпидемический период и реагирования во время эпидемического сезона заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения на территории Черновицкой области в эпидемический сезон 2019-2020 годов", - отметили в лабораторном центре.

Всего с начала эпидемсезона в области зарегистрировано 68 452 случая ОРВИ, из которых 46563 у детей. Госпитализированы 1355 человека, из них 1103 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что эпидемия гриппа была объявлена в Днепропетровской области. Число заболевших в регионе за неделю выросло в полтора раза.

Также РБК-Украина писало, что Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом. По словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Украины Оксаны Кошалко, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%.