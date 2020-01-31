Ще в одній області почалася епідемія грипу

У Чернівецькій області оголосили про епідемію грипу з 31 січня. Про це повідомили в Чернівецькому обласної лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що в Чернівецькій області за п'ятий тиждень 2020 року показник захворюваності перевищує епідемічний поріг на 32,7%. Порівняно з минулим тижнем показник збільшився на 39,2%.

"За даними рутинного епіднагляду за п'ятий тиждень 2020 року в Чернівецькій області зареєстровано 5891 випадок ГРВІ, з яких 4118 серед дітей. Госпіталізовано 124 людини, з них 105 дітей", - повідомили в лабораторному центрі.

Найвищий показник захворюваності зафіксований у Сокирянському районі, де рівень захворюваності є дуже високим, епідемічний поріг перевищено на 86%.

У Чернівцях зареєстровано 2153 випадки ГРВІ, з яких 1398 дітей. Госпіталізовано 19 осіб, усі діти. Захворюваність нижче епідемпорога на 51,5%.

"В області проводяться організаційні, профілактичні та протиепідемічні заходи у відповідності з Комплексним планом з готовності в межэпидемический період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями серед населення на території Чернівецької області в епідемічний сезон 2019-2020 років", - зазначили в лабораторному центрі

Всього з початку эпидемсезона в області зареєстровано 68 452 випадки ГРВІ, з яких 46563 у дітей. Госпіталізовано 1355 людини, з них 1103 дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що епідемія грипу була оголошена в Дніпропетровської області. Кількість хворих у регіоні за тиждень зросла у півтора рази.

Також РБК-Україна писало, що Україна перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на грип. За словами лікаря-епідеміолога Центру громадського здоров'я України Оксани Кошалко, епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 1,4%.