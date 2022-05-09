Еще одному офицеру РФ сообщено о подозрении: жестоко обращался с гражданскими
За жестокое обращение с гражданским населением прокуратура сообщила о подозрении еще одному офицеру "миротворческой" бригады России. В частности, он во время незаконного допроса унижал пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в марте находясь в оккупированном селе Мокрец, подозреваемый совместно с другими российскими военными взяли в плен двух мирных жителей, которые не имели оружия и не принимали участия в боевых действиях.
Старший лейтенант во время незаконного допроса унижал пленных. Также он требовал от мужчин предоставить информацию относительно других проукраински настроенных жителей села, военнослужащих ВСУ и бойцов терроборони.
Однако, не получив данных, оккупант надел тактические перчатки с пластиковыми вставками и бил потерпевших по лицу и голове. По его приказу пленные сняли с себя всю одежду, после чего их продолжили бить и заставили спуститься в подвал.
Сообщается, что этот офицер ВС РФ на официальном сайте Минобороны РФ отмечен как образец мужества и героизма.
Прокуратура заочно сообщила о подозрении старшему лейтенанту
командиру мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуратура сообщила о подозрении офицеру РФ (t.me/pgo_gov_ru)
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