Предоставляла оккупантам жилье: депутату сельсовета в Харьковской области объявили подозрение
Прокуратура объявила о подозрении в пособничестве государству-агрессору депутату сельсовета в Харьковской области. Ее обвиняют в предоставлении российским оккупантам жилья в домах гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, действующий депутат и секретарь сельсовета во временно оккупированном российскими военными с. Кутузовка активно сотрудничала с агрессором.
Так, она, используя свою должность, предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям здания управления государственного предприятия, обеспечивала оккупантов жильем, которое принадлежит местным жителям.
Также подозреваемая доводила до населения указания оккупантов, в частности относительно обязательного ношения белых повязок.
7 мая депутата задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольхватского сельсовета Надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.
Добавим, в Харьковской области обнаружили еще двух коллаборантов, а именно женщину, которая вербует местных жителей, и мэра-самозванца.
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