Ще одному офіцеру РФ повідомлено про підозру: жорстоко поводився з цивільними

За жорстоке поводження з цивільним населенням прокуратура повідомила про підозру ще одному офіцеру "миротворчої" бригади Росії. Зокрема, він під час незаконного допиту принижував полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні перебуваючи в окупованому селі Мокрець, підозрюваний спільно з іншими російськими військовими взяли у полон двох мирних мешканців, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях.

Старший лейтенант під час незаконного допиту принижував полонених. Також він вимагав від чоловіків надати інформацію стосовно інших проукраїнськи налаштованих мешканців села, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони.

Однак, не отримавши даних, окупант вдягнув тактичні рукавиці з пластиковими вставками та бив потерпілих по обличчю і голові. За його наказом полонені зняли з себе весь одяг, після чого їх продовжили бити та змусили спуститися до підвалу.

Повідомляється, що цей офіцер ЗС РФ на офіційному сайті Міноборони РФ відзначений як взірець мужності та героїзму.

Прокуратура заочно повідомила про підозру старшому лейтенанту

командиру мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокуратура повідомила про підозру офіцеру РФ (t.me/pgo_gov_ua)