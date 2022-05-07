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Обстреливали Харьковскую область: Украина предъявила обвинение двум российским оккупантам

Новина українською →
Киев, Суббота 07 мая 2022 15:08
Обстреливали Харьковскую область: Украина предъявила обвинение двум российским оккупантам Фото: в суд направлено обвинение в отношении двух российских оккупантов за обстрелы Харькова и области (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух российских оккупантов. Они обстреливали Харьков и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Как установило следствие, двое российских военных - водитель-заряжающий и наводчик БМ-21 "Град" - 24 февраля обстреляли Харьковскую область с территории России. В частности, они нанесли ракетные удары по поселку Казачья Лопань, в результате которого были разрушены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, оккупанты своим огнем уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета.

Позднее оккупанты пересекли украинскую границу и продолжили обстрелы Харьковской области. После разгрома российской военной колонны украинскими защитниками они попали в плен.

После проведенного расследования в отношении них выдвинуто обвинение по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстреливали Харьковскую область: Украина предъявила обвинение двум российским оккупантам

Фото: обстреливавшие Харьков и область оккупанты предстанут перед судом (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, с первых дней войны с Россией Харьков и область подвергаются массированным обстрелам. Оккупанты наносят удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, учебным и культурным заведениям. Так, в ночь на 7 мая российские военные ракетным ударом уничтожили музей имени Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

Отметим, за минувшие сутки оккупанты трижды обстреляли Харьков. По ракетным и артиллерийским ударам оказались Северная Салтовка и район ХТЗ.

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