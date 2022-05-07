Обстреливали Харьковскую область: Украина предъявила обвинение двум российским оккупантам

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух российских оккупантов. Они обстреливали Харьков и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины .

Как установило следствие, двое российских военных - водитель-заряжающий и наводчик БМ-21 "Град" - 24 февраля обстреляли Харьковскую область с территории России. В частности, они нанесли ракетные удары по поселку Казачья Лопань, в результате которого были разрушены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, оккупанты своим огнем уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета.

Позднее оккупанты пересекли украинскую границу и продолжили обстрелы Харьковской области. После разгрома российской военной колонны украинскими защитниками они попали в плен.

После проведенного расследования в отношении них выдвинуто обвинение по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: обстреливавшие Харьков и область оккупанты предстанут перед судом (facebook.com/pgo.gov.ua)