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Еще одно село Запорожской области оккупанты атаковали фосфорными бомбами

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Запорожская область, Среда 13 апреля 2022 10:45
Еще одно село Запорожской области оккупанты атаковали фосфорными бомбами Фото: еще одно село Запорожской области оккупанты атаковали фосфорными бомбами (скриншот)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село Новоданиловка Запорожской области. В результате загорелся дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-секретаря Запорожской ОВА Ивана Арефьева в Facebook.

"В результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталькова. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", - написал он.

Напомним, в ночь на 12 апреля российские оккупанты обстреляли село Новояковловка Запорожской области фосфорными бомбами. В результате чего были разрушены дома.

Напомним, недавно в Донецкой области российские оккупанты в очередной раз применили фосфорные бомбы при обстреле жилых кварталов. Пострадали гражданские, среди них есть дети.

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