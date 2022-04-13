Ще одне село Запорізької області окупанти атакували фосфорними бомбами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Запорізької ОВА Івана Арєф’єва в Facebook .

"У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 12 квітня російські окупанти обстріляли село Новояковлівку Запорізької області фосфорними бомбами. Внаслідок чого були зруйновані будинки.

Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області російські окупанти вчергове застосували фосфорні бомби при обстрілі житлових кварталів. Постраждали цивільні, серед них є діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.