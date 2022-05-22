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"Еще одно ранение, и как раз хватит". Оккупанты жалуются на резкое повышение цен

Фото: оккупанты жалуются на резкое повышение цен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват телефонного разговора оккупантов. Один из них жалуется на резкое повышение цен в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В разговоре российский солдат, который получил средства за ранение, рассказал, что приобрел автомобиль. Он добавил, что полученных денег не хватило даже на однокомнатную квартиру.

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, п***ць, как поднялись", - рассказал он.

В то же время его товарищи в ответ шутят, что "еще одно ранение, и как раз хватит".

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины.

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