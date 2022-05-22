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"Ще одне поранення, і якраз вистачить". Окупанти скаржаться на різке підвищення цін

Фото: окупанти скаржаться на різке підвищення цін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення телефонної розмови окупантів. Один із них скаржиться на різке підвищення цін в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В розмові російський солдат, який отримав кошти за поранення, розповів, що придбав автомобіль. Він додав, що отриманих відшкодувань не вистачило навіть на однокімнатну квартиру.

"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями стоїть. Купив собі машину, Volkswagen polo, дванадцятого року. Ціни, п***ць, як піднялися", - розповів він.

Водночас його товариші у відповідь жартують, що "ще одне поранення, і якраз вистачить".

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій російські військові діляться одне з одним лайфхаками, аби уникнути загибелі під час війни проти України.

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