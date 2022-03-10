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Еще одна табачная компания прекращает инвестиции в РФ

Автор: Валерия Полищук

Крупнейший производитель сигарет в России Japan Tobacco заявила, что приостановит инвестиции на российском рынке. После того как конкуренты Philip Morris International Inc. и British American Tobacco Plc предприняли аналогичные шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В четверг компания заявила, что не может исключить возможность прекращения производства в России, если не произойдет улучшения операционной среды и геополитической ситуации.

По оценкам Japan Tobacco, по состоянию на декабрь ее доля на российском рынке составляла 37%. Россия занимает четвертое место в мире по объему рынка сигарет, и почти треть взрослого населения страны курит.

На данный момент Japan Tobacco приостановит планы по выпуску своего новейшего табачного продукта с подогревом в России.

Напомним, ранее Philip Morris International объявила о приостановке запланированных инвестиций в России, включая запуски новых продуктов.

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