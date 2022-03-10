Ще одна тютюнова компанія припиняє інвестиції в РФ

Найбільший виробник сигарет в Росії Japan Tobacco заявила, що призупинить інвестиції на російському ринку. Після того як конкуренти Philip Morris International Inc. і British American Tobacco Plc зробили аналогічні кроки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У четвер компанія заявила, що не може виключити можливість припинення виробництва в Росії, якщо не відбудеться поліпшення операційного середовища і геополітичної ситуації.
За оцінками Japan Tobacco, станом на грудень її частка на російському ринку становила 37%. Росія займає четверте місце в світі за обсягом ринку сигарет, і майже третина дорослого населення країни курить.
На даний момент Japan Tobacco призупинить плани з випуску свого новітнього тютюнового продукту з підігрівом в Росії.
Нагадаємо, раніше Philip Morris International оголосила про припинення запланованих інвестицій в Росії, включаючи запуски нових продуктів.
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