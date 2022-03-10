Ще одна тютюнова компанія припиняє інвестиції в РФ

У четвер компанія заявила, що не може виключити можливість припинення виробництва в Росії, якщо не відбудеться поліпшення операційного середовища і геополітичної ситуації.

За оцінками Japan Tobacco, станом на грудень її частка на російському ринку становила 37%. Росія займає четверте місце в світі за обсягом ринку сигарет, і майже третина дорослого населення країни курить.

На даний момент Japan Tobacco призупинить плани з випуску свого новітнього тютюнового продукту з підігрівом в Росії.