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Ще одна тютюнова компанія припиняє інвестиції в РФ

Автор: Валерія Поліщук

Найбільший виробник сигарет в Росії Japan Tobacco заявила, що призупинить інвестиції на російському ринку. Після того як конкуренти Philip Morris International Inc. і British American Tobacco Plc зробили аналогічні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У четвер компанія заявила, що не може виключити можливість припинення виробництва в Росії, якщо не відбудеться поліпшення операційного середовища і геополітичної ситуації.

За оцінками Japan Tobacco, станом на грудень її частка на російському ринку становила 37%. Росія займає четверте місце в світі за обсягом ринку сигарет, і майже третина дорослого населення країни курить.

На даний момент Japan Tobacco призупинить плани з випуску свого новітнього тютюнового продукту з підігрівом в Росії.

Нагадаємо, раніше Philip Morris International оголосила про припинення запланованих інвестицій в Росії, включаючи запуски нових продуктів.

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