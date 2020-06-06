Еще одна страна заявила о планах разорвать отношения с ВОЗ

Такое заявление сделал президент Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о планах своей стран покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что последует приимеру США.
Об этом пишет Reuters.
Президент заявил, что Бразилия рассматривает такой шаг.
"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем это рассматриваем", - сказал он.
Как отметил президент, ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.
"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - добавил Болсонару.
Напомним, Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.
Разрыву отношений с ВОЗ предшествовал отказ Вашингтона от финансирования организации.
Позже Евросоюз призывал Дональда Трампа пересмотреть свое решение.
Автор: Инна Собора