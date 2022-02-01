Еще одна страна заговорила об отказе от COVID-сертификатов: что происходит

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариныш допустил возможность отказа от COVID-сертификатов внутри страны. Пока решения на этот счет правительство не приняло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Вопрос об использовании внутри страны (COVID - ред.) сертификатов - в каких случаях он может не использоваться. Возможно, нам придется рассмотреть этот вопрос", - цитирует издание премьера.

По его словам, новый штамм "Омикрон" вызвал в стране масштабную заболеваемость, с которой раньше не приходилось сталкиваться. Глава правительства добавил, что COVID-сертификаты мешают планам жителей страны и так не должно быть.

"Нам нужно работать, и просьба ко всем приходить с предложениями, что делать, как изменить эту ситуацию", - уточнил Каришьянис.