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Еще одна страна заговорила об отказе от COVID-сертификатов: что происходит

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Рига, Вторник 01 февраля 2022 16:47
Еще одна страна заговорила об отказе от COVID-сертификатов: что происходит Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариныш допустил возможность отказа от COVID-сертификатов внутри страны. Пока решения на этот счет правительство не приняло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Вопрос об использовании внутри страны (COVID - ред.) сертификатов - в каких случаях он может не использоваться. Возможно, нам придется рассмотреть этот вопрос", - цитирует издание премьера.

По его словам, новый штамм "Омикрон" вызвал в стране масштабную заболеваемость, с которой раньше не приходилось сталкиваться. Глава правительства добавил, что COVID-сертификаты мешают планам жителей страны и так не должно быть.

"Нам нужно работать, и просьба ко всем приходить с предложениями, что делать, как изменить эту ситуацию", - уточнил Каришьянис.

Напомним, накануне правительство Грузии отменило "зеленые" COVID-паспорта из-за быстрого распространения "Омикрона" и легких симптомов заболевания.

Отметим, Великобритания с 27 января отменила почти все карантинные правила, включая обязательное использование COVID-сертификатов в ряде случаев.

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