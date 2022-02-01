Ще одна країна заговорила про відмову від COVID-сертифікатів: що відбувається

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Кариниш допустив можливість відмови від COVID-сертифікатів всередині країни. Поки рішення з цього приводу уряд не прийняв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Питання про використання всередині країни (COVID - ред.) сертифікатів - в яких випадках він може не використовуватися. Можливо, нам доведеться розглянути це питання", - цитує видання прем'єра.

За його словами, новий штам "Омікрон" викликав в країні масштабну захворюваність, з якою раніше не доводилося стикатися. Глава уряду додав, що COVID-сертифікати заважають планам жителів країни і так не повинно бути.

"Нам потрібно працювати, і прохання до всіх приходити з пропозиціями, що робити, як змінити цю ситуацію", - уточнив Карішьяніс.