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Ще одна країна заговорила про відмову від COVID-сертифікатів: що відбувається

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Рига, Вівторок 01 лютого 2022 16:47
Ще одна країна заговорила про відмову від COVID-сертифікатів: що відбувається Фото: прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Кариниш допустив можливість відмови від COVID-сертифікатів всередині країни. Поки рішення з цього приводу уряд не прийняв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Питання про використання всередині країни (COVID - ред.) сертифікатів - в яких випадках він може не використовуватися. Можливо, нам доведеться розглянути це питання", - цитує видання прем'єра.

За його словами, новий штам "Омікрон" викликав в країні масштабну захворюваність, з якою раніше не доводилося стикатися. Глава уряду додав, що COVID-сертифікати заважають планам жителів країни і так не повинно бути.

"Нам потрібно працювати, і прохання до всіх приходити з пропозиціями, що робити, як змінити цю ситуацію", - уточнив Карішьяніс.

Нагадаємо, напередодні уряд Грузії скасував "зелені" COVID-паспорти через швидке поширення "Омікрона" і легких симптомів захворювання.

Зазначимо, Великобританія з 27 січня скасувала майже все карантинні правила, включаючи обов'язкове використання COVID-сертифікатів у ряді випадків.

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