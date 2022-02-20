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Еще одна страна присоединилась к Крымской платформе

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Мюнхен, Воскресенье 20 февраля 2022 14:07
Еще одна страна присоединилась к Крымской платформе Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что состав участников Крымской платформы пополнился еще одной страной. К дипломатическому формату решил присоединиться Лихтенштейн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе. Эта страна не принимала участие в установочном саммите Крымской платформы, но сегодня она присоединилась к нашим усилиям", - отметил министр.

Напомним, ранее Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы, он запланирован на август 2022 года и пройдет с участием парламентских делегаций разных стран.

Крымская платформа - это украинская дипломатическая инициатива, которая направлена на то, чтобы вернуть вопросы полуострова в международную повестку дня для его дальнейшего освобождения.

В январе стало известно, что Германия готова взять на себя лидерскую роль в работе Крымской платформы и возглавить направление политики непризнания российской аннексии.

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Дмитрий Кулеба Лихтенштейн Крымская платформа
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