Ще одна країна приєдналася до Кримської платформи
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що склад учасників Кримської платформи поповнився ще однією країною. До дипломатичного формату вирішив приєднатися Ліхтенштейн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Дуже хорошу новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця країна не брала участь у установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналася до наших зусиль", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи, він запланований на серпень 2022 року і пройде за участю парламентських делегацій різних країн.
Кримська платформа - це українська дипломатична ініціатива, що спрямована на те, щоб повернути питання півострова до міжнародного порядку денного для його подальшого звільнення.
У січні стало відомо, що Німеччина готова взяти на себе лідерську роль у роботі Кримської платформи та очолити напрямок політики невизнання російської анексії.