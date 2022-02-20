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Ще одна країна приєдналася до Кримської платформи

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Мюнхен, Неділя 20 лютого 2022 14:07
Ще одна країна приєдналася до Кримської платформи Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що склад учасників Кримської платформи поповнився ще однією країною. До дипломатичного формату вирішив приєднатися Ліхтенштейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Дуже хорошу новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця країна не брала участь у установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналася до наших зусиль", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи, він запланований на серпень 2022 року і пройде за участю парламентських делегацій різних країн.

Кримська платформа - це українська дипломатична ініціатива, що спрямована на те, щоб повернути питання півострова до міжнародного порядку денного для його подальшого звільнення.

У січні стало відомо, що Німеччина готова взяти на себе лідерську роль у роботі Кримської платформи та очолити напрямок політики невизнання російської анексії.

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Дмитро Кулеба Лихтенштейн Кримська платформа
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