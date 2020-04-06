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Еще одна пациентка с коронавирусом умерла в Ивано-Франковской области

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 15:42
Еще одна пациентка с коронавирусом умерла в Ивано-Франковской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Прикарпатье уже семь умерших от COVID-19

От коронавируса в Ивано-Франковской области умерла еще одна пациентка, число жертв COVID-19 в области достигло семи. Об этом заявил директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, передают местные СМИ.

По его словам, в области зафиксирована седьмая смерть от коронавируса.

"Женщине была 72 года, она имела сопутствующее осложнение. У нее была довольно тяжелая вирусная пневмония, наступила легочная недостаточность и она умерла", - сказал Чемный.

Он также уточнил, что женщина была жительницей Калушского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области подтверждено 116 случаев коронавируса. Всего в с Украине с начала эпидемии выявлено 1319 случаев инфицирования, количество смертей по состоянию на 6 апреля составляет 38.

Отметим, ранее в городском роддоме Ивано-Франковска умерла женщина с подозрением на COVID-19. У нее была двусторонняя пневмония. Позже городской голова Руслан Марцинкив сообщил, что ее тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьпреступленияКоронавирус
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