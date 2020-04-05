Роженица в Ивано-Франковске умерла не от коронавируса, - Марцинкив

Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Женщина родила недоношенного ребенка

У роженицы, которая скончалась в роддоме Ивано-Франковска, коронавирусной инфекции не обнаружили. Об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, женщина умерла по другой причине.

"У нее не обнаружено диагноза коронавирус после теста ПЦР-системой. Это свидетельствует о том, что женщина скончалась по другой причине", - сказал Марцинкив.

Напомним, в городском перинатальном центре Ивано-Франковска умерла женщина с подозрением на COVID-19. У нее была двусторонняя пневмония. Ребенка женщина родила недоношенного. По словам врачей, возраст малыша - 35-36 недель. Состояние ребенка - средней тяжести.

Ранее стало известно о смерти двух женщин от коронавируса в областном перинатальном центре Ивано-Франковска. Первой умерла 37-летняя женщина, которая накануне родила ребенка, а в тот же день в перинатальном центре скончалась 60-летняя женщина, у которой была гинекологическая патология.

Также сообщалось, что с 37-летней женщиной, у которой подтвердили COVID-19, контактировали один врач и одна акушерка. У них также обнаружили коронавирус.