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Ще одна міжнародна авіакомпанія заборонила польоти над Іраном і Іраком

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 15:53
Ще одна міжнародна авіакомпанія заборонила польоти над Іраном і Іраком
Фото (low-cost.expert)

Фінська авіакомпанія Finnair призупинила польоти

Фінська авіакомпанія Finnair призупинила польоти над Іраком і Іраном через катастрофу українського літака в Тегерані. Про це перевізник повідомив в середу.

"У ситуації, що склалася ми прийняли рішення, що не будемо використовувати повітряний простір Ірану і Іраку", - повідомили в компанії.

Відзначається що через повітряний простір Ірану літаки перевізника літали в Дубай. Принаймні до кінця тижня вони будуть використовувати повітряний простір Саудівської Аравії. Всього компанія Finnair здійснює в тиждень шість рейсів в Дубай.

Нагадаємо, до з'ясування причини катастрофи літака МАУ в Ірані український уряд заборонило польоти в цю країну.

Раніше українська авіакомпанія МАУ оприлюднила список членів екіпажу рейсу PS752, який розбився в Тегерані. Так, жертвами авіакатастрофи українського літака стали троє пілотів і 6 бортпровідників.

Як відомо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

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