Еще одна громада: обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Перечень не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

По состоянию на 18 мая 2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании) добавились одна громада в Николаевской области.

Громады в списке

Всего в перечень вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (22 громады), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.

Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте.

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Критерии для громад

Есть три критерия, на которые при этом опираются: