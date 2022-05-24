Ще одна громада: оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть проводитися виплати. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Минреинтеграции ).

Станом на 18 травня 2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих в районах проведення військових (бойових) дій, або які знаходяться в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) додалися одна громада в Миколаївській області.

Громади в переліку

Всього до переліку увійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада) і Херсонської (49 громад) областей.

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Критерії для громад

Є три критерії, на які при цьому спираються: