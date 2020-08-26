Ще один заступник голови НБУ звільнився з посади

Фото: Роман Борисенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Борисенко відповідав за фінансово-адміністративний та операційний блок

Рада Національного банку 26 серпня звільнила Романа Борисенка із посади заступника голови Національного банку України з 28 серпня 2020 року. Він подав голові НБУ Кирилу Шевченку заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Борисенко розпочав роботу у Національному банку в серпні 2014 року на посаді директора Департаменту персоналу. Із жовтня 2016 року він був заступником голови НБУ. До сфери його управління належали питання фінансів, операційної діяльності, управління персоналом та забезпечення діяльності НБУ.

Нагадаємо, Рада Національного банку України призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана. На цій посаді він замінить Сергія Холода та відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Відзначимо, Рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія замість Олега Чурія 23 липня. Кандидатуру подав новий голова НБУ Кирило Шевченко.

До сфери сферу управління Чурія входили питання операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію НБУ.