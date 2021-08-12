ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще один украинский банк добровольно сдал лицензию

Новина українською →
Украина, Четверг 12 августа 2021 11:35
Еще один украинский банк добровольно сдал лицензию Фото: Национальный банк Украины отозвал лицензию у банка "Расчетный центр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию у ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках". Банк принадлежал НБУ и осуществлял расчеты на рынке ценных бумаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, 3 февраля 2021 года акционеры ПАО "Расчетный центр" приняли решение о прекращении этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 30 июня 2021 года ПАО "Расчетный центр" завершил банковскую деятельность.

По данным НБУ, ПАО "Расчетный центр" имеет лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на клиринговую деятельность и продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала.

"В то же время денежные расчеты, связанные с клиринговой деятельностью, в дальнейшем будут обеспечиваться с использованием счета в Национальном банке Украины, что предусмотрено законом и лучшими международными практиками", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, "Расчетный центр" - восьмой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица. Ранее НБУ уже отозвал лицензии у ПАО "ВЕРНУМ БАНК", АО "БМ Банк", ПАО "ДиВи Банк", ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ПАО "Промышленно-финансовый банк" и ПАО "Кредит Оптима Банк".

Таким образом, в Украине остался 71 действующий банк. Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины решил отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных. Банк контролировал экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен