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Ще один український банк добровільно здав ліцензію

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 11:35
Ще один український банк добровільно здав ліцензію Фото: Національний банк України відкликав ліцензію у свого банку "Розрахунковий центр  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) відкликав банківську ліцензію у ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках". Банк належав НБУ та здійснював розрахунки на ринку цінних паперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, 3 лютого 2021 року акціонери ПАТ "Розрахунковий центр" ухвалили рішення про припинення цим банком здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 30 червня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" завершив здійснення банківської діяльності.

За даними НБУ, ПАТ "Розрахунковий центр" має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингової діяльності і продовжить здійснювати відповідну професійну діяльність на ринках капіталу.

"Водночас грошові розрахунки, пов’язані з кліринговою діяльністю, надалі забезпечуватимуться з використанням рахунку в Національному банку України, що передбачено законом та найкращими міжнародними практиками", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, "Розрахунковий центр" - восьмий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи. Раніше НБУ вже відкликав ліцензії у ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", АТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".

Таким чином, в Україні залишився 71 діючий банк. Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних. Банк контролював екс-міністр вугільної промисловості Віктор Тополов.

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Національний банк України
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