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Вкладчикам обанкротившегося банка экс-министра вернут более 400 млн гривен

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Украина, Четверг 12 августа 2021 10:39
Вкладчикам обанкротившегося банка экс-министра вернут более 400 млн гривен Фото: вкладчикам банка "Земельный капитал" возместят 435 млн грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины решил отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных. Банк контролирует экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, отнесение банка к категории неплатежеспособных произошло в связи с невыполнением в своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

В НБУ напомнили, что владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка, однако единственный владелец банка не предоставил финансовой поддержки банку.

По данным НБУ, вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме - это около 70% вкладчиков банка. Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 года составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Согласно данным НБУ, 94,43% акций банка контролирует Виктор Тополов, который занимал должность министра угольной промышленности в 2005-2006 годах в правительстве Юрия Еханурова.

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Национальный банк Украины
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